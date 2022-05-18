САП передала ВСУ более 146 млн грн арестованных средств

САП передала ВСУ более 146 млн грн арестованных средств

Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила, что ВСУ передано более 146 миллионов гривен, которые были арестованы по делу двух адвокатов, сообщает Новое время.

В ведомстве заявили, что по ходатайству прокуроров САП Высшим антикоррупционным судом для обеспечения нужд ВСУ передано более 3,7 миллиона долларов США, почти 846 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов и 242 тысячи гривен.

Средства были изъяты и арестованы в рамках расследования уголовного производства в отношении двух адвокатов, разоблаченных в апреле прошлого года на просьбе предоставить и получении 100 тысяч долларов США неправомерной выгоды.

САП сообщает, что адвокаты за 100 тысяч долларов США обещали «решить» вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

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