САП передала ВСУ более 146 млн грн арестованных средств

Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила, что ВСУ передано более 146 миллионов гривен, которые были арестованы по делу двух адвокатов, сообщает Новое время.

В ведомстве заявили, что по ходатайству прокуроров САП Высшим антикоррупционным судом для обеспечения нужд ВСУ передано более 3,7 миллиона долларов США, почти 846 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов и 242 тысячи гривен.

Средства были изъяты и арестованы в рамках расследования уголовного производства в отношении двух адвокатов, разоблаченных в апреле прошлого года на просьбе предоставить и получении 100 тысяч долларов США неправомерной выгоды.

САП сообщает, что адвокаты за 100 тысяч долларов США обещали «решить» вопрос с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.