Нацполиция: на Киевщине уже нашли 1288 тел погибших мирных жителей

В Киевской области уже обнаружены тела 1288 мирных жителей, погибших в результате действий военных РФ. Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов, сообщает Новое время.

"На сегодняшний день есть 1288 тел погибших людей, подчеркиваю — гражданских. Большинство из них были застрелены из автоматического оружия" , — сказал он в эфире украинского телемарафона.

Он добавил, что правоохранители продолжают обследовать территории и выявлять места захоронения погибших. Небитов также подтвердил, что в одной из братских могил в области нашли тело убитого гражданина Чехии.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.