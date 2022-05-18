"Суспільне": военный РФ в суде признался в убийстве мирного жителя

Первый российский военный Вадим Шишимарин в суде полностью признал свою вину в убийстве мирного жителя Сумщины.﻿ Об этом он сказал на заседании Соломенского районного суда Киева, трансляцию которого вело "Суспільне", сообщает Укринформ.

Во время заседания прокурор зачитал краткий обвинительный акт в отношении командира отделения воинской части 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия московской области" Вадима Шишимарина. Шишимарин подтвердил, что полностью признает свою вину в убийстве мирного жителя Сумской области – 62-летнего Александра Шелипова.

Он также подтвердил, что готов дать показания по делу.

После перерыва судьи объявили, что заседание по делу отложено до 12:00 19 мая. Ожидается, что на этом заседании состоится допрос обвиняемого и потерпевшей.

Отмеча6ется, что Шишимарин стал первым российским военным, представшим перед судом за убийство гражданского.

Это первый судебный процесс по военным преступлениям российских оккупантов. Его проводит коллегия Соломенского районного суда Киева.

13 мая состоялось первое заседание по этому делу, но оно длилось несколько минут. В среду, 18 мая, по сути состоялось первое заседание.

Следствие установило, что 21-летний россиянин Шишимарин 28 февраля убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине велосипед.

Перед этим колонну, в которой находился сержант Шишимарин, разбили Вооруженные силы Украины. Убегая, он с еще четырьмя сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и присвоили его.

На украденной машине с пробитыми колесами захватчики заехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из россиян приказал сержанту убить гражданского, чтобы тот не сообщил о них украинским защитникам. Шишимарин произвел несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего мужчины.

Шишимарин находится под стражей. Прокуроры и следователи СБУ собрали достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). За эти действия ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

За военные преступления России в Украине открыто более девяти тысяч производств, процесс привлечения преступников к ответственности начался.