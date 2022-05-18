Сербия пообещала Украине помочь восстановить разрушенные города
Сербия готова помочь Украине отстроить города, которые были разрушены во время российского вторжения. Кроме того, страна хочет усилить сотрудничество после войны. Об этом информровал RTS, сообщает Новое время.
Отмечается, что президент Сербии Александар Вучич встретился с новым послом Украины Владимиром Толкачем. Глава государства заявил о поддержке Украины, суверенитета и территориальной целостности. Он отметил, что это главные принципы международного права, содержащегося в Уставе Организации Объединенных Наций.
Вучич подчеркнул, что Сербия предана мирному урегулированию споров и поддерживает все усилия, направленные на переговоры. Он напомнил, что страна приняла много беженцев из Украины, предоставила все права на проживание и разрешение на работу.
Президент пообещал, что Сербия поможет Украине после войны, в частности, на этапе восстановления. По словам Вучича, страны имеют возможности развивать сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.