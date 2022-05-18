В Горсовете Мариуполя предупредили об угрозе екокатастрофы из-за бомбордировок "Азовстали"

Из-за бомбардировок российскими захватчиками меткомбината «Азовсталь» есть угроза полного вымирания Азовского моря ввиду возможного повреждения технического сооружения, сдерживающего концентрированный раствор сероводорода. Об этом информировал Мариупольский городской совет, сообщает Укринформ.

«Есть угроза полного вымирания Азовского моря. Бомбардировки Азовстали могли повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря» , - говорится в заявлении.

Отмечается, что далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное моря. Как подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.