Шмыгаль озвучил оценку ЕС восстановления Украины

Европейская комиссия оценивает план восстановления Украины после войны в 500-600 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после выступления перед министрами развития стран Большой семерки, сообщает Корреспондент.

Глава правительства призвал международных партнеров взять на себя лидерство в процессе восстановления украинских регионов, общин или городов.