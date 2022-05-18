Шмыгаль озвучил оценку ЕС восстановления Украины
Европейская комиссия оценивает план восстановления Украины после войны в 500-600 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль после выступления перед министрами развития стран Большой семерки, сообщает Корреспондент.
Глава правительства призвал международных партнеров взять на себя лидерство в процессе восстановления украинских регионов, общин или городов.
"С поддержкой партнеров, Украина надеется не только восстановить разрушенное, но и построить новую экономику и новую страну. Европейская комиссия оценивает план обновления в 500-600 млрд евро. Наше правительство уже начало разрабатывать масштабный план восстановления и модернизации нашего государства. Рад был услышать от министров, что страны G7 готовы взять на себя ведущую роль в обновлении Украины", - сообщил Шмыгаль.