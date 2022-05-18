"Суспільне" сообщило о похищении своего работника в Херсоне

Захватчики в Херсоне похитили работника Общественного Алексея Воронцова. Об этом информировало "Суспільне" со ссылкой на супругу Воронцова, сообщает Укринформ.

"16 мая из места проживания во временно оккупированном Херсоне военные оккупационных сил рф похитили инженера "Суспільне Херсон" Алексея Воронцова... Где сейчас находится работник "Суспільне" — неизвестно" , - говорится в сообщении.

Общественный вещатель обращается к власти и международной общественности с призывом всеми возможными способами содействовать возвращению Алексея Воронцова.

Отмечается, что компания направила сообщения о совершении уголовного правонарушения в Объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свобод лиц в результате вооруженной агрессии рф и Херсонскую окружную прокуратуру Херсонской области.

Со 2 марта 2022 года команда "Суспільне Херсон" работает удаленно. В настоящее время помещение Общественное Херсон контролирует оккупационная "власть". Со стороны захватчиков неоднократно предпринимались попытки поиска дел работников филиала с целью вербовки, допросов и получения информации.