Еврокомиссар сообщил о блокировке шестого пакета санкций ЕС против РФ

Обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован. Об этом в среду, 18 мая, в эфире итальянского канала Rai News 24 заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, сообщает Корреспондент.

Однако он выразил надежду, что прогресс по достижению соглашения все же будет достигнут.

"Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса" , - сказал Джентилони.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на днях побывал с дипломатическим визитом в Брюсселе, целью которого являлось, в частности, продвижение шестого пакета санкций Европейского Союза, который должен включать нефтяное эмбарго. Но постоянные представители стран-членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по введению новых санкций против России.

Так, Венгрия заблокировала предложение ЕС о запрете импорта российской нефти. Позже появилась информация, что запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Евросоюза. Для принятия решения по этому вопросу требовалась дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках G7. Однако Греция, Кипр и Мальта, среди прочих, выступили против этой меры, так как опасались, что это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании.