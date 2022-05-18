"Нафтогаз" заработал за прошлый год более 12 млрд грн

"Нафтогаз" заработал за прошлый год более 12 млрд грн

По результатам 2021 года группа "Нафтогаз" получила чистую прибыль 12,1 млрд гривен. Об этом говорится в заявлении на сайте компании, сообщает Дело.

"Государственные компании в нормальных условиях должны быть прибыльными. Учитывая масштаб Нафтогаза, такая прибыль не избыточна с учетом инвестированного капитала и его стоимости. При этом данные свидетельствуют, что "Нафтогаз" был бы прибыльным в 2021 году и без транзита газа. Это важное достижение. Напомню, в 2019 у Нафтогаза были рекордные прибыли, но этот результат был достигнут именно за счет транзита", — цитирует пресс-служба председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

В сообщении сказано, что в 2021 году основная прибыль компании была получена за счет добычи. При этом отмечается, что далеко не все сегменты деятельности "Нафтогаза" были прибыльными. 

"В частности, убыточной была деятельность по импорту, торговле и поставке газа — через государственное регулирование, прежде всего через решение Регулятора (НКРЭКУ). Также убыточна была деятельность по хранению газа, частично также из-за решения Регулятора", — отметил Витренко.

Согласно консолидированной отчетности компании чистый доход "Нафтогаза" в 2021 году составил 217.384 млрд гривен против показателя в 159,234 млрд гривен в 2020 году. При этом доход от реализации природного газа в 2021 году составил 136,889 млрд гривен против показателя в 75,171 млрд гривен в 2020 году.

Доход от реализации нефти и нефтепродуктов также увеличился - 35,919 млрд гривен в 2021, против 25,9 млрд гривен в 2020.

Выплаты рентной платы и других налогов(кроме налога на прибыль) в 2021 составили 57,272 млрд гривен, против показателя 25,924 млрд гривен в 2020 году.

Издержки на закупки природного газа в 2021 году составили 28,128 млрд гривен, против 16,706 млрд гривен в 2020. На закупки услуг по организации транзита газа было потрачено 31,98 млрд гривен, против 44,858 млрд гривен. 

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