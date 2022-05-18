"Нафтогаз" заработал за прошлый год более 12 млрд грн

По результатам 2021 года группа "Нафтогаз" получила чистую прибыль 12,1 млрд гривен. Об этом говорится в заявлении на сайте компании, сообщает Дело.

"Государственные компании в нормальных условиях должны быть прибыльными. Учитывая масштаб Нафтогаза, такая прибыль не избыточна с учетом инвестированного капитала и его стоимости. При этом данные свидетельствуют, что "Нафтогаз" был бы прибыльным в 2021 году и без транзита газа. Это важное достижение. Напомню, в 2019 у Нафтогаза были рекордные прибыли, но этот результат был достигнут именно за счет транзита" , — цитирует пресс-служба председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

В сообщении сказано, что в 2021 году основная прибыль компании была получена за счет добычи. При этом отмечается, что далеко не все сегменты деятельности "Нафтогаза" были прибыльными.

"В частности, убыточной была деятельность по импорту, торговле и поставке газа — через государственное регулирование, прежде всего через решение Регулятора (НКРЭКУ). Также убыточна была деятельность по хранению газа, частично также из-за решения Регулятора" , — отметил Витренко.

Согласно консолидированной отчетности компании чистый доход "Нафтогаза" в 2021 году составил 217.384 млрд гривен против показателя в 159,234 млрд гривен в 2020 году. При этом доход от реализации природного газа в 2021 году составил 136,889 млрд гривен против показателя в 75,171 млрд гривен в 2020 году.

Доход от реализации нефти и нефтепродуктов также увеличился - 35,919 млрд гривен в 2021, против 25,9 млрд гривен в 2020.

Выплаты рентной платы и других налогов(кроме налога на прибыль) в 2021 составили 57,272 млрд гривен, против показателя 25,924 млрд гривен в 2020 году.

Издержки на закупки природного газа в 2021 году составили 28,128 млрд гривен, против 16,706 млрд гривен в 2020. На закупки услуг по организации транзита газа было потрачено 31,98 млрд гривен, против 44,858 млрд гривен.