В НБУ заявили об ухудшении платежного баланса Украины
Платежный баланс Украины ухудшился по итогам апреля в сравнении с мартом. О ситуации с финансами рассказал замглавы Национального банка Сергей Николайчук, сообщает Корреспондент.
"Ситуация в апреле с платежным балансом действительно несколько ухудшилась. Если в марте наше сальдо интервенций по продаже валюты на рынке составило $1,7 млрд, то уже в апреле этот показатель увеличился до $2,2 млрд", – сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.
Также чиновник сообщил о снижении валютных поступлений - менее 2 млрд долларов в апреле против 3,3 млрд долларов в марте. В основном, снижение произошло за счет сокращения внешнего официального финансирования.
"Соответственно, если в марте международные резервы выросли на $600 млн, то уже в апреле они снизились на $1,2 млрд", – сообщил Николайчук.
По его словам, на торговый баланс повлияли рост расходов на горючее, оборонные нужды, а также сохранение значительных объемов расчетов с платежными системами, в первую очередь из-за активного использования гривневых карт за рубежом беженцами из Украины.
"Я не думаю, что мы увидим стремительное ухудшение ситуации. То, что видим сейчас, интервенции в мае соответствуют тенденциям апреля. В общем, по-моему, мы сейчас находимся в определенном локальном равновесии", – отметил замглавы НБУ.
В дальнейшей динамике платежного баланса, по его словам, важное значение будут иметь ход военных действий, налаживание альтернативных путей экспорта, в частности, разблокирование портов. Важной также будет международная поддержка.
"Мы активно работаем над тем, чтобы расходы, которые мы осуществляем на валютном рынке для удержания стабильности обменного курса (а мы ожидаем, что они будут меньше во второй половине года) полностью покрывались поступлением официального финансирования", – заявил Николайчук.