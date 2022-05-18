В НБУ заявили об ухудшении платежного баланса Украины

Платежный баланс Украины ухудшился по итогам апреля в сравнении с мартом. О ситуации с финансами рассказал замглавы Национального банка Сергей Николайчук, сообщает Корреспондент.

"Ситуация в апреле с платежным балансом действительно несколько ухудшилась. Если в марте наше сальдо интервенций по продаже валюты на рынке составило $1,7 млрд, то уже в апреле этот показатель увеличился до $2,2 млрд" , – сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Также чиновник сообщил о снижении валютных поступлений - менее 2 млрд долларов в апреле против 3,3 млрд долларов в марте. В основном, снижение произошло за счет сокращения внешнего официального финансирования.

"Соответственно, если в марте международные резервы выросли на $600 млн, то уже в апреле они снизились на $1,2 млрд" , – сообщил Николайчук.

По его словам, на торговый баланс повлияли рост расходов на горючее, оборонные нужды, а также сохранение значительных объемов расчетов с платежными системами, в первую очередь из-за активного использования гривневых карт за рубежом беженцами из Украины.

"Я не думаю, что мы увидим стремительное ухудшение ситуации. То, что видим сейчас, интервенции в мае соответствуют тенденциям апреля. В общем, по-моему, мы сейчас находимся в определенном локальном равновесии" , – отметил замглавы НБУ.

В дальнейшей динамике платежного баланса, по его словам, важное значение будут иметь ход военных действий, налаживание альтернативных путей экспорта, в частности, разблокирование портов. Важной также будет международная поддержка.