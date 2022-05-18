Мишель призвал ускорить процесс расширения ЕС

Президент Европейского Совета Шарль Мишель предложил активизировать процесс расширения Евросоюза, поскольку нынешнее состояние процесса вызывает разочарование и у ЕС, и у потенциальных будущих членов.﻿, сообщает Украинская правда.

"Мы должны сделать процесс расширения более эффективным и живым. Этот процесс сейчас является игрой с нулевой суммой. Все или ничего. И это вызывает большое разочарование с обеих сторон. Прошло 19 лет с тех пор, как в Салониках мы начали реализацию перспективы расширения на Западные Балканы. Переговоры о расширении затягиваются... По хорошим и плохим причинам. И теперь у нас есть запросы из Украины, Республики Молдова и Грузии" , - сказал Шарль Мишель в своем выступлении на пленарном заседании Европейского экономического и социального комитета в среду.

По его словам, пора срочно сделать шаг вперед и создать новый импульс для поощрения реформ и продвижения европейской интеграции будущих членов.

"Я думаю, что мы должны сделать этот процесс более быстрым, постепенным и обратимым. Мы можем предложить нашим партнерам конкретные социально-экономические выгоды при переговорах о вступлении вместо того, чтобы ждать до конца. Решение будет состоять в прогрессивной и постепенной интеграции уже в процессе присоединения. Больше за больше. Например, когда страна отвечает необходимым стандартам в этом секторе, она может активно участвовать с консультативным голосом в работе Совета министров в зависимости от повестки дня" , - сказал Мишель.

Мишель поддержал постепенную интеграцию стран, например в определенные секторы внутреннего рынка - в зону роуминга ЕС или в общий энергетический рынок.

"Когда страна достигнет определенных показателей, она также выиграет от доступа к европейским программам и финансированию, предлагающим конкретные преимущества ее гражданам" , - сказал Мишель.

Он подчеркнул, что в этот процесс следует включить принцип обратности – откат в реформах повлияет на уровень интеграции страны. К примеру, если страна отступает от принципа верховенства права, она может утратить часть выгод, полученных от интеграции.