Президент Молдовы призвала РФ вывести войска из Приднестровья

Россия должна вывести свои войска с территории Приднестровья, так как присутствие ее солдат нарушает нейтралитет Молдовы. Со ссылкой на заявление президента Молдовы Майи Санду, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовы в войну, мы - нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет" , - заявила Санду во время выступления в Европейском парламенте.

Она также подчеркнула, что политическое руководство страны пытается создать мирное решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдовы.