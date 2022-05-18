США обещали помощь Финляндии и Швеции в случае агрессии
Президент США Джо Байден в среду выразил решительную поддержку заявке Финляндии и Швеции на вступление в НАТО на фоне российского вторжения в Украину и предложил поддержку США в случае агрессии во время процесса подачи заявки. Об этом говорится в обнародованном Белым домом заявлении президента США, сообщает Европейская правда.
"Пока рассматриваются их заявки на членство в НАТО, Соединенные Штаты будут работать с Финляндией и Швецией, чтобы сохранять бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять агрессии или угрозе агрессии", - заявил президент США.
Он заверил, что будет работать с Конгрессом и другими странами-членами, чтобы быстро утвердить членство двух стран.
Байден добавил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции в четверг в Вашингтоне, чтобы провести дальнейшие консультации по поводу их заявок на членство в НАТО и европейской безопасности.
"НАТО гарантирует безопасность одного миллиарда людей в Европе и Северной Америке, объединенных нашей общей приверженностью демократическим принципам и нашим видением мира и процветания в Европе и во всем мире. И моя преданность НАТО и статье 5 нерушима", - добавил президент США.