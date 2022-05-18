Зеленский обсудил с президентом ОАЭ поставки топлива в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом ибн Заид ибн Султан Аль Нахайяном возможности поставки горючего в Украину и пригласил присоединиться к послевоенному восстановлению государства.

«Провел телефонный разговор с Мухаммадом ибн Заидом ибн Султан Аль Нахайяном. Поздравил с избранием президентом ОАЭ. Обсудили возможности обеспечения Украины горючим, угрозы глобальной продовольственной безопасности. Пригласил принять участие в послевоенном восстановлении Украины» , – сообщил Зеленский в Твиттере.