В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом в Украине

В Украине в ближайшее время не ожидается вспышка COVID-19. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Корреспондент.

Он также назвал причины того, почему не будет роста заболеваемости.

"Во-первых, мы продолжаем молекулярный надзор за циркулирующими на нашей территории штаммами. Например, с начала войны было проведено более 750 исследований и секвенирований. И по результатам такого мониторинга мы фиксируем только превалирование штамма Омикрон. Пока ничего чрезвычайного нет. По- третье, большинство штаммов попадают в страну из-за миграции населения и международных путешествий, и хотя многие украинцы сейчас возвращаются из-за границы, но речь идет о соседних странах. Так что пока никаких волн коронавируса мы не ожидаем" , - пояснил главный государственный санитарный врач.

Игорь Кузин также отметил, что сейчас очень мало информации о новом штамме, который зафиксировали в Китае, поэтому рано делать какие-то прогнозы. В то же время то, что варианты коронавируса мутируют – это ожидаемо и объективно с точки зрения эпидемиологии.