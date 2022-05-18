ГПСУ: РФ продолжает обстреливать Сумскую и Черниговскую области

В среду 18 мая российские войска с территории России дважды обстреляли Черниговскую область и пять раз Сумскую. Об этом говорится в заявлении Государственной пограничной службы, сообщает Дело.

"Сегодня с территории России произошло семь таких обстрелов: пять по Сумщине, два по Черниговщине. Враг применял крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, ствольную и реактивную артиллерию" , - информировали﻿ пограничники.

Согласно сообщению ГПСУ, самый продолжительный обстрел длился около часа. Его российские военные вели из минометов со стороны села Зерновое по территории вблизи одного из приграничных населенных пунктов Шосткинского района Сумской области.

В результате обстрелов потерь среди украинских пограничников нет.