В "Дію" вернулась услуга для ВПЛ
В мобильное приложение "Дія" вернулась услуга для внутренне перемещенных лиц. Украинцы снова могут оформить справку ВПЛ и социальные выплаты онлайн для себя и своих детей. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Дело.
"Наша команда завершила технические обновления услуги согласно постановлению Кабинета Министров Украины. Теперь украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенного лица и социальные выплаты в приложении для себя и своих детей", - информирвал Федоров.
Отмечается, что услуга доступна для граждан, переместившихся с территории общин, находящихся в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.
Также Минсоцполитики начислит средства всем, кто раньше получил справку ВПЛ и ждет выплату на карту поддержки. Срок их зачисления зависит от того, когда Ощадбанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк.