В "Дію" вернулась услуга для ВПЛ

В мобильное приложение "Дія" вернулась услуга для внутренне перемещенных лиц. Украинцы снова могут оформить справку ВПЛ и социальные выплаты онлайн для себя и своих детей.﻿ Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Дело.

"Наша команда завершила технические обновления услуги согласно постановлению Кабинета Министров Украины. Теперь украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенного лица и социальные выплаты в приложении для себя и своих детей" , - информирвал﻿ Федоров.

Отмечается, что услуга доступна для граждан, переместившихся с территории общин, находящихся в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации.

Также Минсоцполитики начислит средства всем, кто раньше получил справку ВПЛ и ждет выплату на карту поддержки. Срок их зачисления зависит от того, когда Ощадбанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк.