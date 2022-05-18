ЕС выделил пяти странам 248 млн евро на украинских беженцев

Европейская комиссия решила выделить 248 миллионов евро 5 государствам-членам ЕС, принявшим наибольшее количество беженцев из Украины, для поддержки их систем приема и пограничного контроля.﻿ Об этом говорится в заявлении ЕК, сообщает Европейская правда.

Экстренная помощь из фондов внутренних дел поддержит Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию.

Государства-члены могут использовать эти средства для оказания немедленной помощи, такой как продовольствие, транспорт и временное жилье, людям, спасающимся от вторжения России в Украину, а также для повышения их способности управлять внешними границами ЕС.