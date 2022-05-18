Прокуратура: число жертв обстрела пятиэтажки в Бахмуте возросло до пяти

Во время разбора завалов разрушенного накануне российскими войсками многоквартирного дома в Бахмуте Донецкой области спасатели обнаружили тела 35-летней женщины и двухлетнего ребенка.﻿ Об этом говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры в Фейсбуке.

"По данным следствия, увеличилось количество жертв обстрела оккупантами многоквартирного дома в г. Бахмут. В результате разбора завалов спасатели обнаружили тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка" , - информирует прокуратура.

Также по словам правоохранителей, ранее стало известно о гибели двух мужчин 43 и 44 лет и 75-летней женщины. Еще четыре человека, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет, получили ранения разной степени тяжести. Таким образом, общее число погибших в результате обстрела дома достигло пяти.

Поисково-спасательные мероприятия продолжаются. Проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).