Мэр: Мариуполю грозят массовые вспышки болезней

В заблокированном Мариуполе вода размывает могилы во дворах жилых домов, и это является составляющей эпидемической проблемы.﻿ Об этом Мариупольский городской голова Вадим Бойченко сообщил на брифинге в Медиацентре, сообщает Укринформ.

«Сегодня в Мариуполе оккупационные власти… пытаются подключить дома к водоснабжению, не понимая, что это целостная система, которая должна работать с водоотводом. И эта вода пошла рекой по нашему городу. К сожалению, она наделала только беды. Потому что в хаотическом порядке и наши жители, и террористическая организация "ДНР" хоронили убитых наших людей, и вода размывала эти могилы. И к сожалению, это тоже является составляющей этой эпидемической проблемы» , - сказал Бойченко.

Он добавил, что это также является составляющей экологической проблемы, «поскольку вся эта грязная вода и канализационные стоки движутся в сторону рек и моря, и поэтому летом будет большая проблема».

Бойченко еще раз акцентировал на гуманитарной проблеме в Мариуполе. В частности, в городе недостаточно еды, нет питьевой воды, энергоснабжения, условий для лечения людей, лекарств. А к этому прилагается другая очень важная составляющая, уже имеющая признаки большой проблемы - эпидемическая и инфекционная.

«Мы уже стоим на пороге лета, требующего больше воды. А к этому еще прибавляется водоотвод, то, что не работает канализация. И мы должны понимать, что в Мариуполе остается более 100 тысяч населения, и это проблема… Уже и ООН сделала такие выводы, что здесь могут быть и вспышки холеры, и дизентерии, и других инфекционных заболеваний, и это, к сожалению, может унести тысячи жизней» , - сказал Бойченко.

Поэтому, по его словам, требуется полномасштабная эвакуация из города.