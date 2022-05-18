СНБО: пропагандисты РФ готовят своих граждан к "неожиданным итогам" войны

Российские пропагандисты взяли "оперативную паузу" для перестройки стратегии ведения информационной войны против Украины. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации при СНБО, сообщает Украинская правда.

﻿Указывается﻿, что через несколько недель в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:

остановка наступления врага почти по всем направлениям;

предоставление Украине тяжелого вооружения;

эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали"

Сообщается, что все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий, а российская пропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая и дальше ждет "побед".