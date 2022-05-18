СНБО: пропагандисты РФ готовят своих граждан к "неожиданным итогам" войны

СНБО: пропагандисты РФ готовят своих граждан к "неожиданным итогам" войны

Российские пропагандисты взяли "оперативную паузу" для перестройки стратегии ведения информационной войны против Украины. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации при СНБО, сообщает Украинская правда.

﻿Указывается﻿, что через несколько недель в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:

  • остановка наступления врага почти по всем направлениям;
  • предоставление Украине тяжелого вооружения;
  • эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали"

Сообщается, что все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий, а российская пропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая и дальше ждет "побед".

"Понимая, что на фоне военных неудач медийные истории о "биолабораториях" и "радиоактивном пепле" перестают работать, пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражения в войне и капитуляции. Аргументом является польза. прокремлевских СМИ и капитуляционная риторика их экспертов", - подытожили в СНБО.

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