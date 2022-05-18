СНБО: пропагандисты РФ готовят своих граждан к "неожиданным итогам" войны
Российские пропагандисты взяли "оперативную паузу" для перестройки стратегии ведения информационной войны против Украины. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации при СНБО, сообщает Украинская правда.
Указывается, что через несколько недель в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:
- остановка наступления врага почти по всем направлениям;
- предоставление Украине тяжелого вооружения;
- эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали"
Сообщается, что все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий, а российская пропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая и дальше ждет "побед".
"Понимая, что на фоне военных неудач медийные истории о "биолабораториях" и "радиоактивном пепле" перестают работать, пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражения в войне и капитуляции. Аргументом является польза. прокремлевских СМИ и капитуляционная риторика их экспертов", - подытожили в СНБО.