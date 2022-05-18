Маляр прокомментировала намерение РФ запретить обмен бойцов с "Азовстали"

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала воспринимать как политические заявления о намерении госдумы РФ внести правки в законодательство, чтобы сделать невозможным процесс обмена бойцов «Азова». Об этом она сказала в общенациональном эфире, сообщает Укринформ.

«В России есть свои политические процессы, есть свои политические группировки. Поэтому действительно, в течение этой операции спасения и в ходе переговоров мы оттуда слышим разные заявления разных людей из разных сил. Поэтому мы должны их воспринимать как политические заявления, направленные на пропагандистский эффект и пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления» , - отметила Маляр.

Она призвала воздержаться от публичных заявлений по поводу обмена пленными в рамках эвакуации украинских защитников с «Азовстали».

«Я понимаю те волнения и переживания, которые сейчас овладели всей нашей страной, потому что это наши защитники, это наши герои, и действительно мы все делаем все возможное, чтобы их спасти. Я понимаю, что все хотят знать хоть какую-то информацию, но идет операция спасения. Это первое. Во-вторых, продолжаются переговоры. Потому ч﻿то сама операция по спасению имеет несколько сложных этапов. Этот процесс очень чувствителен. Любая информация, которую мы объявим публично, может навредить и самому процессу, и нашим защитникам» , - сказала замминистра обороны.

Маляр добавила, что чрезмерная публичность иногда может помешать не только данной конкретной операции спасения, но и всему процессу обмена. Она призвала активистов быть осторожными, чтобы не усложнять процесс переговоров.