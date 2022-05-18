В БЭБ оценили общую стоимость арестованных активов РФ и Беларуси

Общая стоимость российских и беларуских активов, которые были арестованы в Украине составляет 30 млрд гривен. Об этом заявил директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник, сообщает Дело.

"30 млрд гривен – стоимость активов россии и белорусы, на которые БЭБ обеспечило наложение ареста. В первую очередь эти активы не должны работать на страну агрессора. Во-вторых, они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству. Вагоны должны осуществлять перевозки на железной дороге, товарно-материальные ценности использоваться для восстановления разрушенных населенных пунктов, средства и автомобили передаваться на нужды ВСУ" , — написал Мельник Facebook.

Также в эфире телеканалу ICTV глава БЭБ сказал, что в Украине существуют законодательные механизмы, которые позволяют законно арестовывать российские активы, в отношении которых были открыты уголовные дела.