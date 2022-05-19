Украина обсудила с ЕС вопрос внедрения бесплатного роуминга

Украине необходимо обеспечить бесплатный или сниженный по стоимости роуминг для 5,7 млн украинцев, которые находятся в ЕС, сообщает UBR.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагером обсудили вопросы цифровой интеграции Украины к рынку ЕС и присоединения к единому роуминг-пространству, заявили в Минцифры.

Украина заинтересована в присоединении к роуминговому пространству ЕС, поскольку более 5,7 млн украинцев уже находятся в странах ЕС. По словам Федорова, важно, чтобы все они продолжали поддерживать доступную связь со своими родными и друзьями за границей. Для этого необходимо обеспечить бесплатный или сниженный по стоимости роуминг для украинцев в ЕС, по крайней мере, до окончания войны.