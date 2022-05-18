Кулеба назвал "четыре элемента" победы Украины в войне

По итогам войны Украина должна вернуть все оккупированные территории, включая Крым, и получить репарации от России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Новое время.

В интервью NRC он уточнил, что Украина также должна осудить военных российских преступников, а также закрепиться в европейской интеграции.

"Победа — это освобождение оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Выплата репараций. Осуждение военных преступников, совершивших преступления против человечности. Закрепление места Украины в европейской интеграции. Это четыре элемента, которые для меня являются неотъемлемыми составляющими победы" , — подчеркнул Кулеба.

При этом глава украинского дипломатического ведомства добавил, что переговоры с Россией будут в любом случае, ведь каждая война заканчивается дипломатией.