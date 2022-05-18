Чехия получит от Германии танки вместо отданных Украине
Германия поставит Чехии 15 танков Leopard 2 вместо переданных Украине старых советских танков. Об этом пишут западные СМИ, со ссылкой на министра обороны ФРГ, сообщает Корреспондент.
Сообщается, что Германия оплатит сделку и обучит чехов использованию танков Leopard 2, а у чешских вооруженных сил есть парк старых советских танков, с которыми украинские солдаты уже знакомы.
"Этот обмен - еще один хороший пример того, как мы помогаем Украине в ее мужественной борьбе с российской агрессией. Чехи доставляют тяжелое вооружение, а образовавшиеся дыры мы затыкаем танками Leopard", - заявила министр обороны Германии Кристин Ламберт.