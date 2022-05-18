Арестович уточнил информацию о подрыве бронепоезда в Мелитополе

Партизаны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвали железнодорожные пути, а не российский бронепоезд. Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович, сообщает Новое время.

"Ездит (бронепоезд — ред) из Крыма под Херсон, из Крыма под Мелитополь. Но партизаны его поймали, правда сам бронепоезд не взорвали, взорвали пути перед ним. Российские военнослужащие отделались легким испугом" , — сказал Арестович в эфире Youtube-канала Фейгин Live.

Также, по данным советника, в захваченных оккупантами регионах Украины партизаны ликвидировали двух высокопоставленных российских военных.

В среду, 18 мая, появилась информация о подрыве в захваченном Мелитополе вражеского бронепоезда.

Ранее сообщалось, что украинские партизаны ликвидировали в Мелитополе сразу двух военнослужащих РФ высокого ранга.