Арестович уточнил информацию о подрыве бронепоезда в Мелитополе
Партизаны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвали железнодорожные пути, а не российский бронепоезд. Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович, сообщает Новое время.
"Ездит (бронепоезд — ред) из Крыма под Херсон, из Крыма под Мелитополь. Но партизаны его поймали, правда сам бронепоезд не взорвали, взорвали пути перед ним. Российские военнослужащие отделались легким испугом", — сказал Арестович в эфире Youtube-канала Фейгин Live.
Также, по данным советника, в захваченных оккупантами регионах Украины партизаны ликвидировали двух высокопоставленных российских военных.
В среду, 18 мая, появилась информация о подрыве в захваченном Мелитополе вражеского бронепоезда.
Ранее сообщалось, что украинские партизаны ликвидировали в Мелитополе сразу двух военнослужащих РФ высокого ранга.