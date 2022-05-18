WP: G7 готовит пакет финподдержки Украины на $15 млрд

Самые развитые экономики «Группы семи» (G7) готовят новый масштабный пакет экономической помощи Украине с целью компенсации ущерба от российского вторжения.﻿ Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух чиновников, осведомленных с планами G7, сообщает Укринформ.

«Мировые лидеры обсуждали предоставление помощи украинцам в размере $15 миллиардов для компенсации финансовых потерь, вызванных войной» , – уточняется в публикации.

Окончательные детали решения прорабатываются, отметили источники.

По оценкам украинского правительства, дефицит бюджета Украины составляет около $5 миллиардов каждый месяц войны.

Планируется, что помощь G7 пойдет на обеспечение бюджетного дефицита Украины на протяжении трех месяцев. Это считается краткосрочной экономической помощью, поэтому мировые лидеры уже сигнализировали, что может потребоваться гораздо больший долгосрочный пакет для экономического восстановления Украины.

Как сообщалось ранее, на рассмотрении Сената Соединенных Штатов находится законопроект, предусматривающий выделение $40 миллиардов для реагирования на агрессию рф против Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая перед министрами развития стран G7, призвал всех международных партнеров взять на себя лидерство в процессе восстановления регионов, громад или городов Украины.