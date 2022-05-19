Зеленский наградил 197 украинских военных, пятерых — посмертно

В среду, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский наградил 197 украинских защитников, которые воюют против российских оккупантов, сообщает Новое время.

"И как это уже традиционно — вечером подписал указ о награждении наших героев. 197 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Пятерых из них — посмертно" , — заявил президент.

Полный список﻿ награжденных и категории наград доступны на сайте президента Украины.

Также Зеленский вручил орден Золотая звезда военнослужащим, которым раньше присвоил звание Героя Украины. Награды получили полковник Сергей Барановский за мужество и эффективность в боях на Донбассе и полковник Сергей Мусиенко за личную храбрость и успехи в боях в Харьковской области.