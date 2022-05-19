Япония предоставит Украине еще 300 млн долларов

Правительство Японии решило выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 300 млн долларов на гуманитарные нужды. Официально о новом пакете объявит премьер-министр Фумио Кисида, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

17 мая власти Японии и правительство Украины подписали соглашение о предоставлении помощи в размере 100 млн долларов.



Эта сумма должна была войти в пакет помощи стоимостью 300 млн долларов.

С учетом новой суммы совокупный объем помощи Японии Украине составит более 600 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Япония расширила санкционный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.