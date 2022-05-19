Синегубов: жители Харькова начали массово возвращаться в город

Глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов сообщил, что жители Харькова в последнее время начали массово возвращаться в город, сообщает Новое время.

В эфире украинского ТВ Синегубов отметил, что город начал «оживать», на улицах появляется все больше автомобилей. В то же время, администрация не может гарантировать полной безопасности в городе.

"Последние две недели у нас относительная тишина по городу Харькову. И люди сразу это почувствовали и действительно массово начали возвращаться в город Харьков. У нас ежедневно — мы фиксируем — железнодорожным транспортом около 2−2,5 тысячи человек. Это и Западная Украина, и из-за границы возвращаются люди" , — заявил Синегубов.

Он напомнил, что некоторые реактивные системы залпового огня могут обстреливать северные окраины Харькова даже с территории РФ.

В ночь на 18 мая российские артиллеристы нанесли удар по пожарной части в Киевском районе Харькова, во время пожара полностью сгорели несколько спецавтомобилей.