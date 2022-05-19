Мэр: план восстановления Тростянца разработают в Австрии

Концепцию перспективного развития и восстановления города Тростянец Сумской области будет разрабатывать австрийская компания iC consulenten ZT GmbH. Об этом рассказал городской глава Юрий Бова.﻿ Об этом, со ссылкой на Facebook мэра Тростянца, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Важная встреча состоялась сегодня в Вене. Договорились с компанией iC consulenten ZT GmbH разработать совместно концепцию развития будущего Тростянца – безопасного, экологичного, комфортного города" , – отметил Бова.

Мэр Тростянца также подчеркнул, что все работы австрийские специалисты будут выполнять бесплатно. Проработка плана восстановления займет 3-4 месяца. По его словам, Тростянец нужно существенно отстраивать и использовать для этого лучший европейский опыт.