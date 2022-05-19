Мэр: план восстановления Тростянца разработают в Австрии
Концепцию перспективного развития и восстановления города Тростянец Сумской области будет разрабатывать австрийская компания iC consulenten ZT GmbH. Об этом рассказал городской глава Юрий Бова. Об этом, со ссылкой на Facebook мэра Тростянца, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
"Важная встреча состоялась сегодня в Вене. Договорились с компанией iC consulenten ZT GmbH разработать совместно концепцию развития будущего Тростянца – безопасного, экологичного, комфортного города", – отметил Бова.
Мэр Тростянца также подчеркнул, что все работы австрийские специалисты будут выполнять бесплатно. Проработка плана восстановления займет 3-4 месяца. По его словам, Тростянец нужно существенно отстраивать и использовать для этого лучший европейский опыт.