Мэр: предатели поняли, что Энергодар будет освобожден

В Энергодаре, ныне захваченном российскими оккупантами, вопреки усилиям коллаборантов из так называемой "народной администрации" все бюджетные процессы проходят по украинским законам. Предатели понимают, что ВСУ освободят город от рашистов, и уже начинают "сливаться".﻿ Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов, ссылаясь на его Telegram-канал, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По словам градоначальника, в Энергодаре захватчики испытывают сложности с набором желающих с ними сотрудничать, и новых появляется все меньше.

"Ибо в рядах т.н. "народной администрации" Энергодара, а по факту - обычных коллаборантов, все чаще наблюдается "разброд и шатание". Оказалось, что строить в Энергодаре "русский мир" на голом энтузиазме, за одну только идею, готовы не все. А золотые горы, которые обещал им Шевчик, на деле даже не дотянули до средней по украинским меркам зарплаты. Да и ту платят не всем. А за что платить предателям зарплату, если задачи оккупантов за 2 месяца в Энергодаре практически не выполнены" , - пишет Орлов.

Так, Запорожская атомная электростанция как работала, так и работает в украинском сегменте энергетики, и ее работники получают зарплату в гривне. Соответственно в городе ходит украинская национальная валюта и вытеснить ее "будет очень тяжело".

"Все бюджетные процессы проходят согласно действующему украинскому законодательству. Это значит, что у коллаборантов даже нет шанса запустить туда руки. А своего бюджета нет, потому что чем его наполнять? Да не так это и интересно, как наполнять свои карманы. Приходится для этого импровизировать, занимаясь рейдерством и грабежами предпринимателей" , - пишет он.

Орлов отметил, что коллаборанты сейчас начинают "сливаться под разными предлогами": болезнь, картошку надо сажать в селе и так далее.

"Теперь они хотят быть подальше от корабля, идущего ко дну. На фоне происходящих за пределами Энергодара событий, когда ВСУ уже готовятся к контрнаступлению, это не удивительно и прогнозируемо. Даже предатели поняли, что Энергодар будет освобожден. Те, кто не успел замазаться сильно, теперь рассказывают, что их оболгали. Кто влез по самое горло, уже ищет себе недвижимость в Крыму и Донецке. Которые тоже рано или поздно тоже будут украинскими" , - рассказал мэр Энергодара

Он также описал основные "достижения" оккупационных "властей":

парад победобесия и три десятка одинаковых видео для отчета перед Москвой,

подставные жители города, которых использовали пропагандисты в своих целях,

отправленные в оккупированный Крым огурцы с редиской,

перекрашенные памятники и стела при въезде в город и побеленные "поребрики",

массово закрытые аптеки, специально ликвидировавшие для перекупщиков, теперь продающих лекарства с накруткой в 3-4 раза от стоимости,

торговля на земле и с багажников машин,

отсутствие целого ряда социальных программ, которые сейчас физически недоступны из-за оккупации,

ограничение допуска в город гуманитарных грузов

отжатые авто и бизнесы,

устрашение, избиение и удержание горожан в подвалах.