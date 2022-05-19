Генсек ООН призвал Россию разрешить экспорт украинского зерна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию высвободить украинское зерно. При этом он предупредил, что в противном случае во многих странах мира массовый голод и недоедание могут затянуться на несколько лет.﻿ Об этом, со ссылкой на Голос Америки, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Гутерриш отметил, что война в Украине усугубила глобальную продовольственную нестабильность, на которую уже негативно повлияли потепление и пандемия коронавируса.

По его словам, за два года число людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, удвоилось - со 135 миллионов до начала пандемии до 276 миллионов человек на сегодняшний день. Сейчас в условиях голода на планете живут свыше 500 тысяч людей, что более чем на 500% больше, чем в 2016 году.

"Война в Украине усиливает и ускоряет все эти факторы: изменение климата, COVID-19 и неравенство. Это может привести к тому, что десятки миллионов людей окажутся на грани отсутствия продовольственной безопасности, за чем последуют недоедание, массовый голод и нехватка продовольствия; кризис, который может длиться годами" , - добавил Гутерриш.

До вторжения России Украина считалась основной мировой житницей. Через украинские порты ежемесячно экспортировалось 4,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции. В Украине выращивалось 12% всего мирового объема пшеницы, 15% кукурузы и 50% подсолнечного масла.

Однако из-за того, что порты в Одессе, Черноморске и других украинских городах оказались заблокированы российскими военными кораблями, поставки могут осуществляться только по перегруженным наземным маршрутам, что гораздо менее эффективно.