Кабмин определил банки для выплат пенсий и зарплат бюджетникам
Кабинет министров принял решение о выплатах пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной плате работникам бюджетных учреждений в течение действия военного положения. В это время перечень банков меняться не будет, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Постановлением на время военного положения прекращается механизм определения и требований к банкам через которые проводятся выплаты.
"Установить, что перечень банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений, сформированный по состоянию на 24 февраля 2022 г., является актуальным и в него не вносятся изменения в течение периода действия военного положения", - говорится в постановлении от 13 мая 2022 г. № 588.
По данным Минфина, уполномоченными являются 46 банков.
| 1.
| Ощадбанк
| 2.
| ПРИВАТБАНК
| 3.
| Укрэксимбанк
| 4.
| Укргазбанк
| 5.
| АГРОПРОСПЕРИС БАНК
| 6.
| Аккордбанк
| 7.
| А-БАНК
| 8.
| АЛЬФА-БАНК
| 9.
| Банк Альянс
| 10.
| БАНК ВОСТОК
| 11.
| БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ
| 12.
| Банк Кредит Днепр
| 13.
| БАНК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ
| 14.
| Глобус Банк
| 15.
| ВОСТОЧНО-УКРАИНСКИЙ БАНК ГРАНТ
| 16.
| Идея Банк
| 17.
| Индустриалбанк
| 18.
| Коммерческий Индустриальный Банк
| 19.
| КОНКОРД
| 20.
| КРЕДИТВЕСТ БАНК
| 21.
| КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК
| 22.
| КРЕДОБАНК
| 23.
| КРИСТАЛБАНК
| 24.
| Львов
| 25.
| МЕТАБАНК
| 26.
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
| 27.
| МОТОР-БАНК
| 28.
| МТБ БАНК
| 29.
| ОТП Банк
| 30.
| ЮЖНЫЙ
| 31.
| ПИРЕУС БАНК МКБ
| 32.
| Поликомбанк
| 33.
| Полтава-банк
| 34.
| ПРАВЭКС БАНК
| 35.
| ПроКредит Банк
| 36.
| ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
| 37.
| РАДАБАНК
| 38.
| Райффайзен Банк
| 39.
| РВС БАНК
| 40.
| СКАЙ БАНК
| 41.
| ТАСКОМБАНК
| 42.
| Укрстройинвестбанк
| 43.
| УкрСиббанк
| 44.
| Универсал Банк
| 45.
| Юнекс Банк
| 46.
| БАНК СИЧ