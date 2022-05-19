Кабмин определил банки для выплат пенсий и зарплат бюджетникам

Кабинет министров принял решение о выплатах пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной плате работникам бюджетных учреждений в течение действия военного положения. В это время перечень банков меняться не будет, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Постановлением на время военного положения прекращается механизм определения и требований к банкам через которые проводятся выплаты.

"Установить, что перечень банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений, сформированный по состоянию на 24 февраля 2022 г., является актуальным и в него не вносятся изменения в течение периода действия военного положения", - говорится в постановлении от 13 мая 2022 г. № 588.

По данным Минфина, уполномоченными являются 46 банков.