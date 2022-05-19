ОВА: село на Днепропетровщине обстреляли из "Градов" и "Ураганов"

В ночь на 19 мая российские захватчики пять раз обстреляли село Великая Костромка в Зеленодольской территориальной общине в Днепропетровской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Беспокойная ночь. Оккупанты пять раз обстреляли Зеленодольскую общину. Били из "Градов" и "Ураганов" по Великой Костромке.

Людей не задело. Повреждены и разрушены дома. Село частично без света и газа".

Резниченко показал одно из разрушенных зданий.