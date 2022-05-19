Луганская ОВА: РФ применила авиацию для разрушения гражданских объектов

В результате вражеских обстрелов наибольшие повреждения получил Северодонецк, а также населенные пункты Попаснянской общины. В частности, в последней россияне активно применяли авиацию, сообщил﻿ глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Северодонецк обстреливали с самого утра. Кое-где из-за мощных обстрелов спасатели не могли выехать на места загораний по два часа. Повреждены по меньшей мере восемь домов, некоторые из них пылали - отдельные квартиры и целые подъезды. 18 мая в городе погибли четыре человека, ранены еще трое. Все – утром и в старых районах города" , - написал он.

В течение 18 мая оккупанты применили авиацию для разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка и Орехово.

"Совершали штурмовые действия в районе Устиновки и Золотого-4, успеха не имели. Населенные пункты имеют многочисленные разрушения. Повреждения домов также зафиксированы во Врубовке, Почечном и Камышевасе" , - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Лисичанске вчера днем россияне обесточили мощную электроподстанцию, область осталась без света.