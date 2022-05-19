Сенат США сегодня проголосует за пакет помощи Украине на $40 млрд

В четверг, 19 мая, Сенат Соединенных Штатов проведет голосование по законопроекту о предоставлении Украине помощи на 40 миллиардов долларов. Голосование состоится в 18:30. ﻿Об этом, со ссылкой на пресс-службу Сената, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"В 11:30 (18:30 по Киеву) Сенат приступит к двум голосованиям по следующим вопросам: Переговоры по HR 7691, пакету дополнительной помощи Украине. Прохождение HR 7691, пакета дополнительной помощи Украине" , - говорится в сообщении.

Напомним, 17 мая Сенат США подавляющим большинством голосов во время процедурного голосования одобрил предоставление помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.