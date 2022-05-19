Генштаб: с начала полномасштабного вторжения погибли 28,5 тыс. военных РФ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 мая ориентировочно составили:
- личного состава – около 28 500 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1254 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3063 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 595 (+9) ед,
- РСЗО - 199 (+0) ед,
- средств ПВО – 93 (+2) ед,
- самолетов – 203 (+1) ед,
- вертолетов – 167 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14),
- крылатых ракет – 103 (+1),
- кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2157 (+20) ед,
- специальной техники – 43 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
Данные уточняются.