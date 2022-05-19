Генштаб: с начала полномасштабного вторжения погибли 28,5 тыс. военных РФ

Генштаб: с начала полномасштабного вторжения погибли 28,5 тыс. военных РФ
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – около 28 500 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1254 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3063 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 595 (+9) ед,
  • РСЗО - 199 (+0) ед,
  • средств ПВО – 93 (+2) ед,
  • самолетов – 203 (+1) ед,
  • вертолетов – 167 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14),
  • крылатых ракет – 103 (+1),
  • кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2157 (+20) ед,
  • специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Данные уточняются.

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