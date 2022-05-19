Генштаб: с начала полномасштабного вторжения погибли 28,5 тыс. военных РФ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 28 500 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1254 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3063 (+20) ед,

артиллерийских систем – 595 (+9) ед,

РСЗО - 199 (+0) ед,

средств ПВО – 93 (+2) ед,

самолетов – 203 (+1) ед,

вертолетов – 167 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14),

крылатых ракет – 103 (+1),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2157 (+20) ед,

специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Данные уточняются.