Блинкен: США предоставят Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн

США предоставят Украине дополнительные 215 млн долларов в виде экстренной продовольственной помощи, чтобы помочь стране преодолеть гуманитарный кризис, вызванный вторжением России, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время министерской встречи в ООН, посвященной вызовам глобальной продовольственной безопасности, пишетCNN.

Блинкен призвал страны быстро действовать для преодоления нарастающего глобального продовольственного кризиса.

"Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем еще о $215 млн новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше" , - подчеркнул Блинкен.

"Мы ожидаем, что наш Конгресс очень скоро одобрит примерно 5,5 млрд долларов дополнительного финансирования на гуманитарную помощь и продовольственную безопасность" , - добавил он.

Блинкен также сказал, что США выделят 500 миллионов долларов на увеличение производства в США удобрений. Это позволит компенсировать отказ от импорта удобрений из РФ.