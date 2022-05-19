ОГП: в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 231 ребенок
По состоянию на утро 19 мая более 658 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По официальным данным 231 ребенок погиб и более 427 ранены. Данные уточняются.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 144, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.
17 мая враг еще раз обстрелял г. Бахмут Донецкой области. В результате ракетного удара по жилому дому тяжело травмированы дети 9, 12 и 17 лет. Вчера, 18 мая, под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тела женщины и 2-летнего ребенка.
Стало известно о гибели 17-летней девушки в г. Пологи Запорожской области в результате обстрелов оккупантом гражданской инфраструктуры города.
В понедельник, 16 мая, на автодороге в Николаевской области восемь человек, среди которых 5-летняя девочка, взорвались на мине. Все они получили ранения разной степени тяжести.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1828 учебных заведений, 171 из них разрушены полностью.