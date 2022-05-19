Чехия изменила правила проживания украинских беженцев

Правительство Чехии внесло изменения в закон о проживании украинских беженцев. Это связано с выплатой денежной помощи беженцам и рассмотрения заявок о предоставлении временной защиты. Об этом заявил глава МВД Вит Ракушан, сообщает Лига.net.

В частности, правительство отменило финансовую помощь в размере 5000 крон (около $200) для украинских беженцев, которые получили бесплатное жилье и гуманитарную помощь.

Также теперь условием получения помощи для украинских беженцев является проживание на территории Чехии.

Кроме того, чешское правительство увеличило срок рассмотрения заявок о временной защите до 60 дней.

В то же время Чехия сократит срок подачи заявления беженцем о смене места жительства с 15 до трех дней.