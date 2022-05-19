Бербок: еще одним оружием России является голод
Российская Федерация воюет против Украины не только бомбами и ракетами. Не менее смертоносным оружием является угроза голода в мире, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.
Сообщается, что на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Нью-Йорке она обвинила Россию в разжигании глобального кризиса.
"Заблокировав украинские порты, разрушив элеваторы, дороги и железные дороги и особенно фермерские поля, Россия начала зерновую войну, которая разжигает глобальный продовольственный кризис", - подчеркнула Бербок.
Она добавила, что Россия ведет войну не только с помощью танков, ракет и бомб.
"Россия ведет эту войну другим страшным, но более тихим оружием: голодом и скитанием", - добавила Бербок.