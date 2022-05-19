Посол: вступление Украины в НАТО снизит риск ядерной войны

Риск ядерной войны станет меньше, если Украина вступит в НАТО. Об этом в интервью изданиям медиагруппы Funke заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает Deutsche Welle.

"Тогда бы Путин знал: если он нанесет по Украине удары ядерным оружием, ему следует ждать ответного ядерного удара. И это удержало бы его от нападения" , - пояснил дипломат.

Одновременно он выразил уверенность в том, что процесс вероятного присоединения Украины к Североатлантическому альянсу "может пройти так же скоро, как в случае со Швецией или Финляндией".