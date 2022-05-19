Посол: вступление Украины в НАТО снизит риск ядерной войны
Риск ядерной войны станет меньше, если Украина вступит в НАТО. Об этом в интервью изданиям медиагруппы Funke заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает Deutsche Welle.
"Тогда бы Путин знал: если он нанесет по Украине удары ядерным оружием, ему следует ждать ответного ядерного удара. И это удержало бы его от нападения", - пояснил дипломат.
Одновременно он выразил уверенность в том, что процесс вероятного присоединения Украины к Североатлантическому альянсу
"может пройти так же скоро, как в случае со Швецией или Финляндией".
По словам Мельника,
"чтобы быстро интегрировать Украину в альянс, требуется лишь сугубо политическое решение".