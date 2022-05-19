Донецкая ОВА: оккупанты нанесли авиаудар по Бахмуту
Российские войска нанесли очередной авиаудар по Бахмуту в Донецкой области. Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
В частном доме спасатели вытащили из-под завалов 6 человек, их состояние – удовлетворительное. В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет.
"Россияне продолжают стрелять по гражданским, но своевременная эвакуация позволяет нам спасти сотни жизней. Из 73 тысяч жителей Бахмута сейчас в городе остаются чуть больше 20 тысяч – благодаря этому нам удается избегать того количества жертв, на которое надеется враг", - написал глава ОВА.
Кириленко призвал людей покинуть Донецкую область и спасти свою жизнь.