Донецкая ОВА: оккупанты нанесли авиаудар по Бахмуту

Российские войска нанесли очередной авиаудар по Бахмуту в Донецкой области. Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В частном доме спасатели вытащили из-под завалов 6 человек, их состояние – удовлетворительное. В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет.

"Россияне продолжают стрелять по гражданским, но своевременная эвакуация позволяет нам спасти сотни жизней. Из 73 тысяч жителей Бахмута сейчас в городе остаются чуть больше 20 тысяч – благодаря этому нам удается избегать того количества жертв, на которое надеется враг" , - написал глава ОВА.

Кириленко призвал людей покинуть Донецкую область и спасти свою жизнь.