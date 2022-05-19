МИД: посол Финляндии вернулась в Киев

Посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне вернулась на свой пост в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения России, сообщает Новое время.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Финляндии, все сотрудники посольства покинули Украину в начале войны, но сейчас ситуация с безопасностью в Киеве улучшилась.

Там отметили, что дипломатическое ведомство будет работать в ограниченном режиме.

Служба поддержки граждан и прием заявлений на получение виз и вида на жительство закрыты до дальнейшего уведомления. В экстренных случаях граждане Финляндии, находящиеся в Украине, могут обращаться в круглосуточный сервисный центр МИД.

Финляндия по-прежнему рекомендует воздержаться от любых поездок в Украину и призывает людей, находящихся в Украине, немедленно покинуть страну.