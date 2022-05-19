СМИ: американский фармгигант Bristol-Myers Squibb покидает Россию

Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb начала передавать свой российский бизнес компании Swixx BioPharma, сообщает Новое время.

Об этом пишет профильное издание Vademecum со ссылкой на источник, близкий к компании.

По данным издания, с 18 мая компания начала процесс передачи российского бизнеса своему партнеру в Центральной и Восточной Европе — Swixx BioPharma.

Сотрудникам российского подразделения BMS предложили перейти на работу в Swixx BioPharma, а также пообещали компенсацию.

В России Swixx управляет двумя компаниями — Свикс Биофарма и Свикс Хэлскеа. Их совокупная выручка в 2021 году составила 3,3 млрд рублей. В Европе Swixx представляет интересы BMS в таких странах, как Болгария, Эстония, Латвия и других.

Сообщается, что выручка российского подразделения Bristol-Myers Squibb в 2021 году составила 24,3 млрд рублей, чистая прибыль — 588,6 млн рублей.