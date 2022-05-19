В "СН" объяснили, почему военное положение хотят продлить на три месяца

Президент предлагает продлить военное положение сразу на 3 месяца, поскольку любое контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Об этом во время телемарафона единственных новостей заявил нардеп от фракции "Слуга Народа", представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

"С 24 февраля мы уже дважды продолжали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на территориях, которые он временно контролирует. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому мы должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем" , – констатировал Вениславский.

По его словам, есть еще и юридическая составляющая такого решения. Когда президент вводит правовой режим военного положения, а парламент утверждает, Украина должна информировать ООН об ограничениях конституционных прав и свобод, которые вводятся в условиях военного положения.

"Мы дважды продолжали этот режим и каждый раз наши дипломаты обращаются к ООН и объясняют, какие именно ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на 3 месяца. Если до этого удастся освободить Украину, то мы просто отменим военное положение" , – объяснил депутат.

Напомним, 18 мая в парламенте зарегистрировали законопроект №7389, утверждающий Указ Президента о продлении военного положения на 90 дней.