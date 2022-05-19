Кулеба: нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС

Глава МИД Дмитрий Кулеба возмутился поведением некоторых европейских стран, заявлявших о двусмысленности европейской перспективы Украины. Об этом он написал в Twitter﻿.

"Стратегическая двусмысленность по европейской перспективе Украины, которую практиковали некоторые столицы ЕС на протяжении последних лет, потерпела неудачу и должна положить конец. Это лишь ободрило Путина" , - написал он.

Кулеба добавил, что Украине "не нужны суррогаты статуса кандидата на членство, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и оскорбляют чувства украинцев" .