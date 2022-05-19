СНБО: РФ готовит "бучанский сценарий" в Донецкой области
В России готовят провокации с расстрелом мирных жителей Константиновки (Донецкая область) по "бучанскому сценарию". В этом враг хочет обвинить Украину. Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации при СНБО.
"Для дискредитации Украины на международной арене минобороны РФ сообщает о провокациях по "бучанскому сценарию", которые якобы "готовит украинская власть при поддержке западных кураторов", – говорится в сообщении.
Так, кремлевские пропагандистские СМИ дезинформируют, что для реализации задуманного украинские военные якобы
"переоденутся в форму российской армии с белыми повязками" и на камеру
"будут расстреливать" жителей Константиновки.
Таким образом, пропаганда продолжает работать по шаблону, и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства.
Как отметили в ведомстве, цель
"предупредительных" сообщений кремлевских СМИ – это попытка обеспечить
"информационное алиби" и
"подготовить" население РФ и международное сообщество к совершению страшных преступлений, которые планируются оккупантами.