СНБО: РФ готовит "бучанский сценарий" в Донецкой области

СНБО: РФ готовит "бучанский сценарий" в Донецкой области
Фото: facebook.com/rnbou

В России готовят провокации с расстрелом мирных жителей Константиновки (Донецкая область) по "бучанскому сценарию". В этом враг хочет обвинить Украину.﻿ Об этом сообщает пресс-служба﻿ Центра противодействия дезинформации при СНБО.

"Для дискредитации Украины на международной арене минобороны РФ сообщает о провокациях по "бучанскому сценарию", которые якобы "готовит украинская власть при поддержке западных кураторов", – говорится в сообщении.

Так, кремлевские пропагандистские СМИ дезинформируют, что для реализации задуманного украинские военные якобы "переоденутся в форму российской армии с белыми повязками" и на камеру "будут расстреливать" жителей Константиновки.

Таким образом, пропаганда продолжает работать по шаблону, и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства.

Как отметили в ведомстве, цель "предупредительных" сообщений кремлевских СМИ – это попытка обеспечить "информационное алиби" и "подготовить" население РФ и международное сообщество к совершению страшных преступлений, которые планируются оккупантами.

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