СНБО: РФ готовит "бучанский сценарий" в Донецкой области

В России готовят провокации с расстрелом мирных жителей Константиновки (Донецкая область) по "бучанскому сценарию". В этом враг хочет обвинить Украину.﻿ Об этом сообщает пресс-служба﻿ Центра противодействия дезинформации при СНБО.

"Для дискредитации Украины на международной арене минобороны РФ сообщает о провокациях по "бучанскому сценарию", которые якобы "готовит украинская власть при поддержке западных кураторов" , – говорится в сообщении.

Так, кремлевские пропагандистские СМИ дезинформируют, что для реализации задуманного украинские военные якобы "переоденутся в форму российской армии с белыми повязками" и на камеру "будут расстреливать" жителей Константиновки.

Таким образом, пропаганда продолжает работать по шаблону, и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства.